Home / Esportes / Hugo Calderano Avança às Semifinais da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Hugo Calderano Avança às Semifinais da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
1 Mins Read
Atualizado: 4 de abril de 2026 19:30

Sumário

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano, atualmente o número 3 do mundo, garantiu sua quarta vitória consecutiva na Copa do Mundo de Macau, assegurando antecipadamente a medalha de bronze. O carioca de 29 anos avançou às semifinais neste sábado, ao vencer o francês Alexis Lebrun, 14º no ranking mundial, por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8.

Próximo Desafio

O próximo confronto de Calderano será às 2h15 (horário de Brasília) deste domingo. A semifinal será uma reedição da final do ano passado, onde o brasileiro saiu vitorioso. Desta vez, Calderano enfrentará novamente o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin.

Outros Destaques do Torneio

A Copa de Macau iniciou na última segunda-feira com 48 atletas em cada categoria. Além de Calderano e Wang Chuquin, o torneio contou com outros favoritos que não chegaram às finais, como o sueco Truls Moregard, o japonês Tomokazu Harimoto e o francês Felix Lebrun.

Desempenho Feminino

Na disputa feminina, a paulista Bruna Takahashi, 21ª no ranking mundial, foi eliminada na última sexta-feira ao perder para a japonesa Honoka Hashimoto, 13ª no ranking, por 4 sets a 1 nas oitavas de final.

Posts Relacionados

Londrina perde para o Sport por 2 a 1 no VGD e sofre primeira der ...
4 de abril de 2026
São Paulo vence Cruzeiro com show de Ferreira no Brasileirão
4 de abril de 2026
Chapecoense Demite Técnico Gilmar Dal Pozzo Após Derrota
3 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress