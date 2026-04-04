Hugo Calderano Avança às Semifinais da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano, atualmente o número 3 do mundo, garantiu sua quarta vitória consecutiva na Copa do Mundo de Macau, assegurando antecipadamente a medalha de bronze. O carioca de 29 anos avançou às semifinais neste sábado, ao vencer o francês Alexis Lebrun, 14º no ranking mundial, por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8.
Próximo Desafio
O próximo confronto de Calderano será às 2h15 (horário de Brasília) deste domingo. A semifinal será uma reedição da final do ano passado, onde o brasileiro saiu vitorioso. Desta vez, Calderano enfrentará novamente o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin.
Outros Destaques do Torneio
A Copa de Macau iniciou na última segunda-feira com 48 atletas em cada categoria. Além de Calderano e Wang Chuquin, o torneio contou com outros favoritos que não chegaram às finais, como o sueco Truls Moregard, o japonês Tomokazu Harimoto e o francês Felix Lebrun.
Desempenho Feminino
Na disputa feminina, a paulista Bruna Takahashi, 21ª no ranking mundial, foi eliminada na última sexta-feira ao perder para a japonesa Honoka Hashimoto, 13ª no ranking, por 4 sets a 1 nas oitavas de final.