Diretores do Programa Ganhando o Mundo Retornam ao Paraná Após Missão Educacional no Chile

O último grupo de diretores do programa Ganhando o Mundo chegou ao Paraná após uma viagem de duas semanas ao Chile. A iniciativa visava proporcionar aos gestores uma visão abrangente sobre práticas educacionais internacionais.

Chegada dos Grupos

O primeiro grupo, composto por 65 participantes, desembarcou às 13h50, seguido pelo segundo grupo, com 54 diretores, que chegou às 16h35. Ambos os grupos retornaram com novas perspectivas e experiências enriquecedoras para aplicar em suas instituições.

Experiência no Chile

Durante a estadia no Chile, os diretores tiveram a oportunidade de observar de perto o funcionamento das instituições de ensino locais. Eles acompanharam práticas de sala de aula, rotinas de planejamento e formas de acompanhamento estudantil, além de explorar processos de gestão escolar inovadores.

Impacto Esperado

A experiência no exterior promete impactar positivamente a gestão escolar no Paraná, permitindo que os diretores implementem novas estratégias e melhorem a qualidade do ensino nas escolas estaduais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br