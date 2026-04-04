Bombeiros Encontram Corpo de Mulher Desaparecida Após Enchente em Piracicaba

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de uma mulher que estava desaparecida em Piracicaba, São Paulo, após dois dias de intensas buscas. O incidente ocorreu após o veículo da vítima cair no Ribeirão do Enxofre durante uma forte chuva que atingiu a cidade.
Detalhes do Incidente
A vítima desapareceu na última quinta-feira, dia 4, quando Piracicaba enfrentou uma precipitação intensa. O volume de água fez com que ela perdesse o controle do carro, que acabou sendo levado pela correnteza do ribeirão.
Esforços de Busca
De acordo com a Defesa Civil, o corpo foi encontrado a aproximadamente 22 quilômetros do local inicial do desaparecimento, em um curso d’água afluente do Rio Piracicaba. As equipes de resgate trabalharam arduamente para localizar a vítima, enfrentando condições desafiadoras.
Histórico de Chuvas na Região
Este não é o primeiro incidente relacionado a chuvas fortes em Piracicaba. Em janeiro, um homem perdeu a vida após ser arrastado por uma enxurrada na Avenida 31 de Março. Desde dezembro do ano passado, eventos climáticos adversos já resultaram em 23 mortes no estado de São Paulo.