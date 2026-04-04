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Bombeiros Encontram Corpo de Mulher Desaparecida Após Enchente em Piracicaba

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 4 de abril de 2026 21:15

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O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de uma mulher que estava desaparecida em Piracicaba, São Paulo, após dois dias de intensas buscas. O incidente ocorreu após o veículo da vítima cair no Ribeirão do Enxofre durante uma forte chuva que atingiu a cidade.

Detalhes do Incidente

A vítima desapareceu na última quinta-feira, dia 4, quando Piracicaba enfrentou uma precipitação intensa. O volume de água fez com que ela perdesse o controle do carro, que acabou sendo levado pela correnteza do ribeirão.

Esforços de Busca

De acordo com a Defesa Civil, o corpo foi encontrado a aproximadamente 22 quilômetros do local inicial do desaparecimento, em um curso d’água afluente do Rio Piracicaba. As equipes de resgate trabalharam arduamente para localizar a vítima, enfrentando condições desafiadoras.

Histórico de Chuvas na Região

Este não é o primeiro incidente relacionado a chuvas fortes em Piracicaba. Em janeiro, um homem perdeu a vida após ser arrastado por uma enxurrada na Avenida 31 de Março. Desde dezembro do ano passado, eventos climáticos adversos já resultaram em 23 mortes no estado de São Paulo.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

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