Home / Esportes / São Paulo vence Cruzeiro com show de Ferreira no Brasileirão

São Paulo vence Cruzeiro com show de Ferreira no Brasileirão

Atualizado: 4 de abril de 2026 22:32

O São Paulo iniciou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro com uma vitória convincente sobre o Cruzeiro, no Morumbi, no último sábado (4). A partida foi marcada pela atuação brilhante do atacante Ferreira, que marcou três dos quatro gols na vitória por 4 a 1.

Desempenho do São Paulo

O Tricolor começou o jogo pressionando, e logo abriu o placar com um pênalti convertido por Calleri, após Artur ser derrubado na área. Pouco depois, Artur deu assistência para Ferreira marcar o segundo gol, consolidando o domínio do São Paulo na partida.

Reação do Cruzeiro

Apesar da desvantagem inicial, o Cruzeiro tentou reagir. Christian marcou o gol de honra para a equipe mineira após uma jogada de Arroyo logo no início do segundo tempo. O time ainda teve chances de empatar, mas o goleiro Rafael fez importantes defesas.

Hat-trick de Ferreira

Ferreira completou seu hat-trick ao marcar mais dois gols no segundo tempo, garantindo a vitória do São Paulo. Ele aproveitou um rebote dentro da área e, em seguida, fechou o placar com um belo chute cruzado, selando o 4 a 1.

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

