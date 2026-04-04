Londrina perde para o Sport por 2 a 1 no VGD e sofre primeira derrota na Série B

O Londrina Esporte Clube foi derrotado pelo Sport por 2 a 1 na noite deste sábado, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Tubarão abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Bruno Santos marcou e colocou a equipe da casa em vantagem, levando o resultado positivo para o intervalo.

Na etapa complementar, o Sport adotou uma postura mais ofensiva e passou a pressionar. A equipe visitante chegou ao empate aos 21 minutos, com Barletta, em cobrança de pênalti. Já a virada aconteceu aos 41 minutos, quando Perotti marcou o segundo gol do time pernambucano.

Com o resultado, o Londrina sofre sua primeira derrota na competição nacional. Já o Sport conquista sua primeira vitória, após dois empates nas rodadas iniciais.

📊 Classificação

Na tabela da Série B após três rodadas, o Londrina aparece na 9ª colocação, com 4 pontos somados. Já o Sport ocupa posição intermediária, com 5 pontos conquistados.

📅 Próximos jogos

O Londrina volta a campo no próximo dia 12 de abril, domingo, às 20h30, fora de casa, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly.

Já o Sport joga no dia 11 de abril, sábado, às 18h, diante do Avaí, na Ilha do Retiro.

Tabela da Série B

Classificação atualizada após a 3ª rodada

Pos Clube P J V E D GP GC SG % 1 Botafogo-SP 6 2 2 0 0 6 1 5 100 2 Avaí 6 2 2 0 0 3 0 3 100 3 Operário-PR 6 2 2 0 0 3 1 2 100 4 Náutico 6 3 2 0 1 3 2 1 66 5 Ceará 5 3 1 2 0 4 2 2 55 6 Vila Nova 5 3 1 2 0 5 4 1 55 7 Sport 5 3 1 2 0 3 2 1 55 8 Goiás 4 2 1 1 0 5 3 2 66 9 Londrina 4 3 1 1 1 6 5 1 44 10 Athletic Club 4 2 1 1 0 3 2 1 66 11 Criciúma 4 2 1 1 0 2 1 1 66 12 Fortaleza 4 3 1 1 1 2 5 -3 44 13 Cuiabá 2 3 0 2 1 0 2 -2 22 14 São Bernardo 1 2 0 1 1 2 3 -1 16 15 CRB 1 2 0 1 1 2 3 -1 16 16 Ponte Preta 1 3 0 1 2 2 4 -2 11 17 Novorizontino 1 2 0 1 1 1 3 -2 16 18 Juventude 1 3 0 1 2 1 4 -3 11 19 América-MG 0 2 0 0 2 2 5 -3 0 20 Atlético-GO 0 3 0 0 3 2 5 -3 0

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Foto: Foto: Rafael Martins / Londrina Esporte Clube