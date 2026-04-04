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Londrina perde para o Sport por 2 a 1 no VGD e sofre primeira derrota na Série B

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 4 de abril de 2026 22:56

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O Londrina Esporte Clube foi derrotado pelo Sport por 2 a 1 na noite deste sábado, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Tubarão abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Bruno Santos marcou e colocou a equipe da casa em vantagem, levando o resultado positivo para o intervalo.

Na etapa complementar, o Sport adotou uma postura mais ofensiva e passou a pressionar. A equipe visitante chegou ao empate aos 21 minutos, com Barletta, em cobrança de pênalti. Já a virada aconteceu aos 41 minutos, quando Perotti marcou o segundo gol do time pernambucano.

Com o resultado, o Londrina sofre sua primeira derrota na competição nacional. Já o Sport conquista sua primeira vitória, após dois empates nas rodadas iniciais.

📊 Classificação

Na tabela da Série B após três rodadas, o Londrina aparece na 9ª colocação, com 4 pontos somados. Já o Sport ocupa posição intermediária, com 5 pontos conquistados.

📅 Próximos jogos

O Londrina volta a campo no próximo dia 12 de abril, domingo, às 20h30, fora de casa, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly.

Já o Sport joga no dia 11 de abril, sábado, às 18h, diante do Avaí, na Ilha do Retiro.

Tabela da Série B
Classificação atualizada após a 3ª rodada
PosClubePJVEDGPGCSG%
1Botafogo-SP62200615100
2Avaí62200303100
3Operário-PR62200312100
4Náutico6320132166
5Ceará5312042255
6Vila Nova5312054155
7Sport5312032155
8Goiás4211053266
9Londrina4311165144
10Athletic Club4211032166
11Criciúma4211021166
12Fortaleza4311125-344
13Cuiabá2302102-222
14São Bernardo1201123-116
15CRB1201123-116
16Ponte Preta1301224-211
17Novorizontino1201113-216
18Juventude1301214-311
19América-MG0200225-30
20Atlético-GO0300325-30
Acesso à Série A
Destaque do Londrina
Zona de rebaixamento

Foto: Foto: Rafael Martins / Londrina Esporte Clube

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