Londrina perde para o Sport por 2 a 1 no VGD e sofre primeira derrota na Série B

O Londrina Esporte Clube foi derrotado pelo Sport por 2 a 1 na noite deste sábado, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
O Tubarão abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Bruno Santos marcou e colocou a equipe da casa em vantagem, levando o resultado positivo para o intervalo.
Na etapa complementar, o Sport adotou uma postura mais ofensiva e passou a pressionar. A equipe visitante chegou ao empate aos 21 minutos, com Barletta, em cobrança de pênalti. Já a virada aconteceu aos 41 minutos, quando Perotti marcou o segundo gol do time pernambucano.
Com o resultado, o Londrina sofre sua primeira derrota na competição nacional. Já o Sport conquista sua primeira vitória, após dois empates nas rodadas iniciais.
📊 Classificação
Na tabela da Série B após três rodadas, o Londrina aparece na 9ª colocação, com 4 pontos somados. Já o Sport ocupa posição intermediária, com 5 pontos conquistados.
📅 Próximos jogos
O Londrina volta a campo no próximo dia 12 de abril, domingo, às 20h30, fora de casa, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly.
Já o Sport joga no dia 11 de abril, sábado, às 18h, diante do Avaí, na Ilha do Retiro.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Botafogo-SP
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|100
|2
|Avaí
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|100
|3
|Operário-PR
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|100
|4
|Náutico
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|66
|5
|Ceará
|5
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|2
|55
|6
|Vila Nova
|5
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|1
|55
|7
|Sport
|5
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|1
|55
|8
|Goiás
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|66
|9
|Londrina
|4
|3
|1
|1
|1
|6
|5
|1
|44
|10
|Athletic Club
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|66
|11
|Criciúma
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|66
|12
|Fortaleza
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|5
|-3
|44
|13
|Cuiabá
|2
|3
|0
|2
|1
|0
|2
|-2
|22
|14
|São Bernardo
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|16
|15
|CRB
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|16
|16
|Ponte Preta
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|11
|17
|Novorizontino
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|16
|18
|Juventude
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|11
|19
|América-MG
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|20
|Atlético-GO
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|-3
|0
Foto: Foto: Rafael Martins / Londrina Esporte Clube