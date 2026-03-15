Brasil Faz História na Paralimpíada de Inverno em Milão-Cortina

A Paralimpíada de Inverno de Milão-Cortina, na Itália, encerrou-se com uma participação histórica do Brasil, que enviou sua maior delegação já registrada, composta por oito atletas. O destaque foi a conquista da primeira medalha paralímpica de inverno do país, com Cristian Ribera ganhando prata na prova de esqui cross-country sprint para competidores sentados.

Desempenho Notável dos Atletas

No último dia de competição, seis brasileiros participaram da prova de 20 quilômetros do esqui cross-country. Cristian Ribera destacou-se novamente, alcançando a quinta posição no masculino com o tempo de 53min40s8. A paranaense Aline Rocha, também na categoria sentada, obteve o quinto lugar no feminino, marcando 1h01min30s2.

Outros Resultados Relevantes

Além de Cristian e Aline, outros atletas brasileiros tiveram desempenhos importantes. Guilherme Rocha ficou em 19º lugar, Robelson Lula em 22º e Wellington da Silva terminou em 25º na classe standing masculina. Entre as mulheres, Elena Sena alcançou a 14ª posição.

Marco Histórico e Futuro Promissor

Os Jogos de Milão-Cortina marcaram um novo patamar para o Brasil em esportes de inverno paralímpicos. Aline Rocha conquistou um sétimo lugar no biatlo, e o trio formado por ela, Cristian e Wellington teve um desempenho destacado no revezamento. Vitória Machado entrou para a história como a primeira brasileira a competir no snowboard.

Cerimônia de Encerramento

Vitória Machado e André Barbieri representaram o Brasil na cerimônia de encerramento, com André sendo o porta-bandeira. O evento destacou a evolução técnica e os resultados consistentes dos atletas brasileiros, apontando para um futuro promissor nos esportes de inverno.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br