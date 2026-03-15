Casa-ateliê Tomie Ohtake inaugura exposição sobre Ruy Ohtake

A Casa-ateliê Tomie Ohtake, localizada no bairro do Campo Belo em São Paulo, abre suas portas ao público em março com a exposição 'Ruy Ohtake – Percursos do habitar'. Este novo espaço cultural do Instituto Tomie Ohtake promete atividades que abrangem arquitetura, design e artes em geral.

Exposição destaca projetos residenciais

A mostra estará disponível até 31 de maio e apresenta seis projetos residenciais do renomado arquiteto Ruy Ohtake, desenvolvidos entre as décadas de 1960 e 2010. O foco é o papel central da casa como um ambiente de sociabilidade e memória.

Curadoria e obras apresentadas

Com a curadoria de Catalina Bergues e Sabrina Fontenele, a exposição inclui cinco residências unifamiliares, como a Casa-ateliê Tomie Ohtake e a Residência Chiyo Hama, além do Condomínio Residencial Heliópolis, conhecido como 'Redondinhos'.

Conceito e visão arquitetônica

Ruy Ohtake introduziu o conceito de casa-praça, onde as áreas comuns são amplas e os espaços íntimos são reduzidos ao essencial. A iluminação é um elemento central, guiando o percurso doméstico e integrando interior e exterior.

Elementos expositivos

Os visitantes encontrarão maquetes, fotografias históricas e croquis das obras, além de vídeos com depoimentos de moradores que oferecem uma visão pessoal sobre a convivência nesses espaços arquitetônicos.

Impacto social e urbano

As curadoras destacam a contribuição de Ruy Ohtake para a inclusão social por meio de projetos como Heliópolis, onde trabalhou em parceria com a comunidade para desenvolver espaços públicos de qualidade.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br