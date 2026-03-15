Ação de Segurança Combate Violência contra a Mulher em Londrina e Região

Uma importante iniciativa de segurança pública está sendo realizada em Londrina e outras 10 cidades para combater a violência contra a mulher. O objetivo é intensificar medidas de proteção e conscientização sobre este grave problema social.

Esforços Conjuntos para a Segurança

As ações incluem a colaboração entre diferentes órgãos governamentais e ONGs, focando em aumentar a segurança das mulheres nas áreas urbanas e rurais. As atividades visam não só a repressão, mas também a prevenção por meio de campanhas educativas.

Atividades Programadas

Durante a iniciativa, estão programados workshops, palestras e rondas policiais adicionais. Essas atividades buscam engajar a comunidade local e proporcionar um ambiente mais seguro para todas as mulheres.

Fonte: https://taroba.com.br