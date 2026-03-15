Motociclista fica ferida após colisão entre carro e moto em Cambé

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado na noite deste sábado (14) na Estrada da Esperança, em Cambé, no norte do Paraná. A colisão resultou em ferimentos leves em uma jovem de 21 anos.

De acordo com informações repassadas pela equipe policial que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 23h06, nas proximidades do número 1760 da via.

Segundo o relato, um veículo Corsa Hatch teria colidido contra uma motocicleta Triumph Tiger XR de cor branca, causando danos ao veículo e deixando a ocupante da motocicleta ferida.

A vítima foi identificada como uma jovem de 21 anos, que sofreu ferimentos leves em decorrência do impacto. Após o atendimento inicial no local, ela foi encaminhada para avaliação médica na Santa Casa de Cambé por uma equipe do SIATE, utilizando a viatura AA0253.

Durante o atendimento da ocorrência, os ocupantes da motocicleta repassaram à equipe policial informações sobre o possível veículo envolvido na colisão. Ainda conforme o relato, foi informado que o motorista do automóvel poderia ser um ex-namorado de uma das pessoas envolvidas.

As informações sobre o automóvel envolvido foram registradas pela equipe no atendimento da ocorrência. No entanto, não foi possível realizar no momento o registro eletrônico completo do boletim de acidente de trânsito devido a um erro no sistema durante a inserção dos dados do veículo.

A pessoa envolvida foi orientada sobre os procedimentos que poderão ser adotados posteriormente caso seja necessário formalizar o registro completo do acidente.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.