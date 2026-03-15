Portão Mágico: Nova Animação Estreia na TV Brasil

A TV Brasil traz uma novidade para o público infantil a partir desta segunda-feira, 16 de outubro. A animação 'Portão Mágico' estreia às 8h30 na faixa 'TV Brasil Animada'. Dirigida por Leonardo Silva, a série é uma das beneficiadas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav TVs Públicas).

Aventura e Diversidade

Composta por 15 episódios, 'Portão Mágico' será exibida de segunda a sábado e promete levar os pequenos a um mundo de fantasias. A trama gira em torno de um grupo de amigos de várias regiões do Brasil que, ao encontrar o portão mágico, ingressam em aventuras onde tudo pode ser resolvido.

Iniciativas de Fomento

A produção da animação é parte do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), com o objetivo de reforçar a diversidade cultural do país. A TV Brasil, reconhecida por sua programação voltada ao público jovem, investe significativamente em conteúdos que promovem valores e cultura nacionais.

Sobre o Prodav

O Prodav é uma iniciativa conjunta da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Visa fomentar a produção de conteúdo regional e independente para emissoras públicas de televisão.

Como Assistir

Os espectadores podem acompanhar a programação da TV Brasil ao vivo pela TV aberta, por assinatura ou parabólica. Além disso, o conteúdo está disponível on demand no TV Brasil Play, acessível via site ou aplicativo para Android e iOS.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br