spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Isenção de ICMS no Cimento Reduz Custos de Obras no Paraná

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Governo isenta de ICMS cimento para pavimentação e barateia obras no ParanáFoto: DER

O governo do Paraná implementou um decreto que isenta o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o cimento utilizado na pavimentação de estradas e vias públicas. A medida segue a determinação do Convênio 05/26 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e já está em vigor.

Impacto Econômico

Essa isenção fiscal está programada para durar até o final de 2027 e abrange um limite de 884.990 toneladas de concreto. A iniciativa visa reduzir os custos de obras públicas, facilitando a execução de projetos de infraestrutura no estado.

Benefícios para o Paraná

Com a isenção do ICMS, espera-se que o custo das obras de pavimentação diminua, permitindo que mais projetos sejam realizados com o mesmo orçamento, melhorando a malha viária e promovendo o desenvolvimento regional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

7
spot_img
Artigo anterior
Ubá Registra Primeira Morte por Leptospirose Após Enchentes
Ubá Registra Primeira Morte por Leptospirose Após Enchentes
Próximo artigo
Brasil e Colômbia Confirmam Presença em Evento Internacional sobre Democracia
Brasil e Colômbia Confirmam Presença em Evento Internacional sobre Democracia
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares