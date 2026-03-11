spot_img
Brasil e Colômbia Confirmam Presença em Evento Internacional sobre Democracia

© Arquivo/Ricardo Stuckert/PR

Em um contexto global desafiador, marcado pela tensão no Oriente Médio, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Gustavo Petro, da Colômbia, confirmaram presença na quarta reunião do evento 'Em Defesa da Democracia'. Este encontro, que ocorrerá em Barcelona no dia 18 de abril, é uma iniciativa do governo espanhol.

Participação Internacional

O evento foi lançado no ano anterior e conta com a participação de vários governos da América Latina e Europa, incluindo Brasil, Espanha, Colômbia, Chile e Uruguai. Esta reunião busca fortalecer os laços democráticos entre os países participantes.

Conversas Bilaterais

Lula e Petro mantiveram uma conversa telefônica na última quarta-feira (11), onde discutiram a integração regional e os preparativos para a Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que ocorrerá em Bogotá no dia 21 de março.

Integração com Países Africanos

Durante a conversa, Petro destacou que a Celac também promoverá um encontro com nações africanas na mesma data, reforçando o compromisso de fortalecer as relações intercontinentais.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

4
