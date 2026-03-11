Porto de Paranaguá Inicia Medidas para Reduzir Emissões de Gases de Efeito Estufa

O Porto de Paranaguá deu um passo importante em direção à sustentabilidade com a implementação de um Plano de Descarbonização. Este plano visa a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) por meio de estratégias inovadoras e sustentáveis.

Colaboração Internacional

A elaboração do plano contou com a expertise da Fundación Valenciaport. Este centro de inovação espanhol, associado ao Porto de Valência, é reconhecido por sua especialização em transição energética, novas tecnologias e combustíveis renováveis.

Impacto Esperado

Com a implementação dessas medidas, espera-se uma significativa diminuição das emissões de GEE, contribuindo para a agenda climática global e melhorando a eficiência energética do porto.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br