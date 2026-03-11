spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Hugo Calderano Avança no WTT Champions na China Após Revanche

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Abelardo Mendes Jr./Calderano TM

Hugo Calderano, o mesatenista brasileiro e atual número quatro do mundo, iniciou sua trajetória no WTT Champions em Chongqing, China, com uma vitória importante. Em um confronto marcado por uma revanche, Calderano superou o chinês Chen Yuanyu, que o havia eliminado recentemente no Smash de Singapura. A partida terminou com um disputado placar de 3 sets a 2, com parciais de 11/8, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/6.

Próximos Desafios de Calderano

Calderano, que é cabeça de chave número 3 no torneio, se prepara agora para as oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Shunsuke Togami, do Japão, e Tomislav Pucar, da Croácia. O próximo jogo do brasileiro está marcado para sexta-feira, às 9h15, no horário de Brasília.

Desempenho de Bruna Takahashi

Outra brasileira em destaque no WTT Champions é Bruna Takahashi. A paulista, atualmente na 22ª posição do ranking mundial, venceu de virada a singapurense Zeng Jian por 3 sets a 1. Nas oitavas, Takahashi enfrentará a chinesa Kuai Man, quinta no ranking mundial, em um jogo que promete ser emocionante na noite de quinta-feira.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Porto de Paranaguá Inicia Medidas para Reduzir Emissões de Gases de Efeito Estufa
Porto de Paranaguá Inicia Medidas para Reduzir Emissões de Gases de Efeito Estufa
Próximo artigo
Wagner Moura será Apresentador e Concorrente no Oscar 2026
Wagner Moura será Apresentador e Concorrente no Oscar 2026
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares