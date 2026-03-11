Hugo Calderano Avança no WTT Champions na China Após Revanche

Hugo Calderano, o mesatenista brasileiro e atual número quatro do mundo, iniciou sua trajetória no WTT Champions em Chongqing, China, com uma vitória importante. Em um confronto marcado por uma revanche, Calderano superou o chinês Chen Yuanyu, que o havia eliminado recentemente no Smash de Singapura. A partida terminou com um disputado placar de 3 sets a 2, com parciais de 11/8, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/6.
Próximos Desafios de Calderano
Calderano, que é cabeça de chave número 3 no torneio, se prepara agora para as oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Shunsuke Togami, do Japão, e Tomislav Pucar, da Croácia. O próximo jogo do brasileiro está marcado para sexta-feira, às 9h15, no horário de Brasília.
Desempenho de Bruna Takahashi
Outra brasileira em destaque no WTT Champions é Bruna Takahashi. A paulista, atualmente na 22ª posição do ranking mundial, venceu de virada a singapurense Zeng Jian por 3 sets a 1. Nas oitavas, Takahashi enfrentará a chinesa Kuai Man, quinta no ranking mundial, em um jogo que promete ser emocionante na noite de quinta-feira.