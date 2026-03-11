Wagner Moura será Apresentador e Concorrente no Oscar 2026

O ator brasileiro Wagner Moura foi anunciado como um dos apresentadores do Oscar 2026. A informação foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos nesta quarta-feira (11). A cerimônia de premiação ocorrerá no próximo domingo (15).

Conquistas de Wagner Moura

Wagner Moura está concorrendo à estatueta de Melhor Ator pelo filme 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho. Este longa-metragem também disputa nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

Outros Apresentadores do Oscar 2026

A lista de apresentadores do Oscar 2026 conta com nomes consagrados da indústria cinematográfica, incluindo Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum e Sigourney Weaver.

Entusiasmo no Brasil

No Brasil, a expectativa é alta após a vitória do filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, que conquistou a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro em 2025. Wagner Moura também foi premiado como melhor ator em diversas competições internacionais, aumentando a torcida brasileira para a cerimônia deste ano.

