Ubá Registra Primeira Morte por Leptospirose Após Enchentes

A cidade de Ubá, em Minas Gerais, vivencia uma situação crítica após as enchentes do final de fevereiro. A Secretaria de Saúde do município confirmou nesta quarta-feira (11) a primeira morte por leptospirose. A vítima era uma mulher com idade entre 30 e 35 anos.

Casos Suspeitos Sob Investigação

A secretaria informou que 41 casos suspeitos de leptospirose foram notificados e estão sob investigação epidemiológica. As amostras coletadas estão sendo analisadas pela Fundação Ezequiel Dias, localizada em Belo Horizonte.

Prevenção e Sintomas

A leptospirose é transmitida pelo contato com água ou lama contaminada pela urina de ratos, uma situação comum após enchentes. A população é orientada a ficar atenta aos sintomas: febre, dor de cabeça, dores intensas no corpo, principalmente nas panturrilhas, náuseas e vômitos. Em caso de sintomas, é recomendado procurar uma unidade de saúde imediatamente.

Impacto das Chuvas na Região

As chuvas intensas que atingiram a Zona da Mata Mineira no final de fevereiro resultaram em 72 mortes, devido a deslizamentos de terra, desabamentos de prédios e transbordamento de rios. Entre as vítimas, 65 mortes ocorreram em Juiz de Fora e sete em Ubá, além de milhares de moradores que ficaram desalojados ou desabrigados.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br