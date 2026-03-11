spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ubá Registra Primeira Morte por Leptospirose Após Enchentes

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Tânia Rego/Agência Brasil

A cidade de Ubá, em Minas Gerais, vivencia uma situação crítica após as enchentes do final de fevereiro. A Secretaria de Saúde do município confirmou nesta quarta-feira (11) a primeira morte por leptospirose. A vítima era uma mulher com idade entre 30 e 35 anos.

Casos Suspeitos Sob Investigação

A secretaria informou que 41 casos suspeitos de leptospirose foram notificados e estão sob investigação epidemiológica. As amostras coletadas estão sendo analisadas pela Fundação Ezequiel Dias, localizada em Belo Horizonte.

Prevenção e Sintomas

A leptospirose é transmitida pelo contato com água ou lama contaminada pela urina de ratos, uma situação comum após enchentes. A população é orientada a ficar atenta aos sintomas: febre, dor de cabeça, dores intensas no corpo, principalmente nas panturrilhas, náuseas e vômitos. Em caso de sintomas, é recomendado procurar uma unidade de saúde imediatamente.

Impacto das Chuvas na Região

As chuvas intensas que atingiram a Zona da Mata Mineira no final de fevereiro resultaram em 72 mortes, devido a deslizamentos de terra, desabamentos de prédios e transbordamento de rios. Entre as vítimas, 65 mortes ocorreram em Juiz de Fora e sete em Ubá, além de milhares de moradores que ficaram desalojados ou desabrigados.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

5
spot_img
Artigo anterior
Criança de Sete Anos Sofre Queda de Prédio em Rolândia
Criança de Sete Anos Sofre Queda de Prédio em Rolândia
Próximo artigo
Isenção de ICMS no Cimento Reduz Custos de Obras no Paraná
Isenção de ICMS no Cimento Reduz Custos de Obras no Paraná
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares