Hugo Calderano Conquista Bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

O brasileiro Hugo Calderano conquistou a medalha de bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa, realizada em Macau, China. O carioca, que ocupa a terceira posição no ranking mundial, foi derrotado nas semifinais pelo chinês Wang Chuqin, atual líder do ranking e campeão mundial. O confronto terminou em 4 sets a 1 para o chinês, com parciais de 11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10.

Desempenho de Calderano

Hugo Calderano, que buscava o bicampeonato consecutivo, mostrou-se resiliente ao garantir um lugar no pódio. A sua participação na competição reafirma a posição de destaque do Brasil no cenário mundial do tênis de mesa. Apesar da derrota na semifinal, Calderano continua sendo um dos principais nomes do esporte.

Vitória de Wang Chuqin

Wang Chuqin, além de vencer Calderano, conquistou pela primeira vez o título de simples na Copa do Mundo. Na final, enfrentou o japonês Matsushima Sora, oitavo no ranking, e venceu por 4 sets a 3, após uma disputa acirrada. Essa vitória consolida ainda mais a posição de Chuqin no topo do ranking mundial.

Participação Brasileira

Na categoria feminina, a brasileira Bruna Takahashi também participou do torneio, mas foi eliminada nas oitavas de final. A competição teve início com 48 atletas em cada gênero, destacando a presença de outros favoritos ao título que não avançaram, como Truls Moregard da Suécia e Tomokazu Harimoto do Japão.

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