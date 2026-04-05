Flamengo vira contra Santos e vence por 3 a 1 no Brasileirão

O Flamengo alcançou uma vitória importante no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Santos por 3 a 1 em uma virada emocionante. A partida ocorreu neste domingo (5) no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, diante de mais de 68 mil torcedores. Com este resultado, o Flamengo se aproxima do G4, a zona de classificação para a Copa Libertadores, somando agora 17 pontos.

Desempenho do Flamengo no Jogo

Após uma derrota por 3 a 0 para o Bragantino na última quinta-feira (2), o Flamengo entrou em campo pressionado. Apesar de um primeiro tempo abaixo do esperado, o time carioca reagiu após o intervalo. Aos dois minutos do segundo tempo, Lautaro Díaz abriu o placar para o Santos em um contra-ataque rápido.

Virada e Consolidação da Vitória

A reação rubro-negra começou aos 18 minutos, com Carrascal cruzando para Pedro marcar de cabeça e igualar o placar, alcançando o 161º gol pelo clube. O Flamengo continuou pressionando e conseguiu a virada aos 25 minutos, quando Jorginho converteu um pênalti. Aos 43 minutos, Gonzalo Plata fez uma grande jogada e passou para Lucas Paquetá, que marcou o terceiro gol, consolidando a vitória.

Resultados de Outros Jogos da 10ª Rodada

Além do confronto no Maracanã, a rodada teve outros jogos. O Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na Arena MRV, com gols de Victor Hugo e Scarpa para o Galo, enquanto Julimar descontou para o Furacão. Em Santa Catarina, a Chapecoense empatou com o Vitória em 1 a 1, após abrir o placar com Neto Pessoa e sofrer o empate com gol de Matheuzinho.

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