Lula e Alckmin Destacam Renovação e União na Páscoa

Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou uma mensagem de Páscoa com os brasileiros, ressaltando a importância da renovação e da união nesta data comemorativa.

Mensagem Presidencial

Em uma publicação nas redes sociais, Lula destacou que a Páscoa é um momento propício para a renovação e a união familiar. A mensagem foi acompanhada por uma foto ao lado de crianças e da primeira-dama, Janja Lula da Silva, enfatizando o clima de alegria e paz desejado para os lares brasileiros.

Pronunciamento do Vice-presidente

O vice-presidente Geraldo Alckmin também se pronunciou sobre a data, destacando que a Páscoa é uma celebração do amor de Deus à humanidade. Ele enfatizou a importância de estar próximo de quem se ama e fortalecer os laços familiares, desejando que a ressurreição de Jesus traga renovação e esperança para as famílias brasileiras.