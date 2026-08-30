Rádio Nacional transmite Flamengo x Botafogo ao vivo neste domingo pelo Brasileirão 2026

O clássico entre Flamengo e Botafogo movimenta o Maracanã neste domingo (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A Rádio Nacional fará a transmissão completa do confronto a partir das 15h30, trazendo todas as informações, escalações e o aquecimento das equipes antes do apito inicial, marcado para as 16h.

Na vice-liderança com 45 pontos, o Flamengo busca a vitória diante de sua torcida para se aproximar ainda mais do topo da tabela, após derrota para o Cruzeiro na rodada anterior. O Botafogo, ocupando a 11ª posição com 30 pontos, encara o clássico como chance de encerrar uma sequência de três jogos sem vencer e retomar a confiança na competição.

A cobertura da Rádio Nacional conta com narração de André Luiz Mendes, comentários de Marcelo Smigol e reportagens de Rodrigo Ricardo, além de informações em tempo real sobre a rodada. A transmissão será disponibilizada em AM, OC e FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e por meio de parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O conteúdo também pode ser acessado pelo aplicativo Rádios EBC e pelo site da emissora, com áudio disponível por streaming.

O Campeonato Brasileiro reúne 20 clubes em sistema de pontos corridos, com cada equipe jogando 38 partidas ao longo da temporada. Além de definir o campeão nacional, o torneio classifica times para a Copa Libertadores da América. Os critérios de desempate incluem número de vitórias, saldo de gols e confronto direto.

A Rádio Nacional é referência em transmissões esportivas, levando aos ouvintes as principais partidas e notícias do futebol brasileiro. Além do rádio, a emissora também oferece conteúdo esportivo na TV Brasil e em suas plataformas digitais, com análises, debates e cobertura dos resultados das rodadas.

Os torcedores podem acompanhar a programação esportiva da Rádio Nacional pelo rádio, site, aplicativo ou streaming, garantindo acesso às informações e emoções do futebol brasileiro em tempo real.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br