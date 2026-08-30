Ferroviária conquista título brasileiro sub-17 feminino após vitória em Porto Alegre

A equipe feminina sub-17 da Ferroviária sagrou-se campeã brasileira de 2026 ao vencer o Internacional por 2 a 1, na manhã deste domingo (30), no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. A decisão foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

No confronto de ida, disputado em São Paulo, as equipes empataram em 4 a 4, deixando a decisão aberta para o jogo de volta. No início da partida, Marcelinha avançou pela lateral e cruzou para Evelyn, que abriu o placar para as Guerreiras Grenás aos 15 minutos do primeiro tempo.

O Internacional buscou o empate logo no início da etapa final. Após um erro na saída de bola da Ferroviária, Lara Lay encontrou Laurinha, artilheira da competição, que deixou tudo igual no marcador.

Aos 35 minutos do segundo tempo, Sofia arriscou de fora da área e marcou o gol que garantiu o título para a equipe paulista, fechando o placar em 2 a 1.

Durante a competição, a Ferroviária liderou o Grupo E, superando Avaí-Kindermann, Adergs e Remo, com seis vitórias e saldo de 36 gols. Na fase anterior, a equipe eliminou o São Paulo, consolidando sua campanha vitoriosa no torneio nacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br