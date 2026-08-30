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Consulta pública sobre bens sustentáveis no acordo Mercosul-UE encerra nesta quarta-feira

Consulta pública sobre produtos sustentáveis no acordo Mercosul-UE termina nesta quarta. Empresas podem sugerir itens para ampliar exportações.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Empresas e organizações que atuam em prol do meio ambiente têm até quarta-feira (2) para participar da consulta pública do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O objetivo é identificar produtos e cadeias produtivas sustentáveis do Mercosul para inclusão no acordo de livre comércio com a União Europeia.

O acordo, promulgado em março, prevê benefícios comerciais adicionais para itens considerados sustentáveis, ampliando as oportunidades de exportação para o mercado europeu.

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) está recebendo sugestões de produtos que promovam a conservação, recuperação e uso sustentável de florestas e outros ecossistemas vulneráveis. Podem participar representantes do setor produtivo, universidades, instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil e demais interessados em expandir o comércio sustentável com a União Europeia.

Os produtos selecionados poderão receber acesso preferencial ou adicional ao mercado europeu, além de outros incentivos para promoção comercial. A consulta busca mapear itens brasileiros com características de sustentabilidade que possam ganhar espaço no exterior.

As contribuições devem ser enviadas pela plataforma Brasil Participativo até 2 de setembro de 2026. O Mdic reforça a importância da participação para fortalecer a lista de produtos sustentáveis no acordo e identificar novas oportunidades comerciais alinhadas à preservação ambiental.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Acordo Mercosul-UE#comércio exterior#consulta pública#Exportação#Mdic#MEIO AMBIENTE#produtos sustentáveis#Secex
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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