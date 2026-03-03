Exposição de Fotos na UEL Celebra Artistas Negros e Promove Inclusão

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) sedia, a partir de hoje, a exposição 'Visões da Genialidade Cultural Negra' na réplica da primeira Igreja Matriz de Londrina, localizada no campus. Idealizado pelo fotógrafo e diretor criativo João Júnior, o projeto exibe fotografias de personalidades locais, destacando a criatividade e a diversidade da produção artística afro-brasileira.

Compromisso com a Inclusão

A exposição é promovida pelo Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica Enezila de Lima (NDPH) e integra a Semana de Recepção aos Ingressantes, a Ser UEL 2026. Segundo o professor José Miguel Arias Neto, diretor do NDPH, a mostra reafirma o compromisso com as políticas de inclusão e combate ao racismo através da arte.

Diversidade Artística em Foco

Aprovada pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, a exposição apresenta o talento de diversos artistas. Entre eles estão o designer gráfico João Carlos, a modelo Alice Vieira, e a artista plástica Marielle Matterazzi, entre outros.

Transformação e Reconhecimento

João Júnior explica que a exposição marca um segundo ciclo do projeto, destacando a transformação de uma lógica investigativa para um reconhecimento artístico. A mostra fica aberta ao público até 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Fonte: https://operobal.uel.br