Projeto de Dança e Cultura em Londrina Oferece Vagas Gratuitas

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

O projeto 'Corpo que Luta é o Corpo que Dança' está com inscrições abertas para quatro modalidades de dança: hip hop (mc e grafite), samba de gafieira, hip hop dance (street dance) e capoeira. As aulas, que são gratuitas e possuem vagas limitadas, ocorrerão no Norte Cultural, localizado na Rua Lino Sachetin, 498, bairro Luiz de Sá.

História e Impacto Social

Criado em 2026 por Edio Elias Gonçalves e Helena Andrey, o projeto busca oferecer atividades culturais acessíveis na zona norte de Londrina. A região foi escolhida devido às suas vulnerabilidades sociais e ao potencial humano, sendo um local de desenvolvimento comunitário.

Diversidade Cultural e Educação

As modalidades disponíveis foram escolhidas por sua conexão com a cultura popular e a diversidade. As oficinas, que valorizam tanto tradições quanto expressões urbanas, terão duração de um ano e serão ministradas por professores especializados.

Detalhes das Modalidades

O hip hop (mc e grafite) explora a cultura urbana, o samba de gafieira destaca a tradição popular brasileira, e a capoeira integra luta, dança e música com raízes afro-brasileiras. As aulas começam em março de 2026, com horários específicos para cada modalidade.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br


Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

