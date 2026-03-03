Ancelotti Confia em Desempenho de Alto Nível do Brasil na Copa do Mundo

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, expressou otimismo sobre a participação do Brasil na próxima Copa do Mundo. Em entrevista à CBF TV, Ancelotti afirmou que o time brasileiro está preparado para apresentar um futebol de alto nível no torneio, que começará em 100 dias e será realizado no Canadá, México e Estados Unidos.

Preparativos e Expectativas

Ancelotti destacou a importância do tempo de preparação para o evento, mencionando a motivação e responsabilidade de liderar a equipe brasileira. Ele está confiante de que o Brasil fará um Mundial de excelência, ressaltando que a programação logística, organização e avaliações dos jogadores estão em andamento.

Últimos Testes e Amistosos

Antes do início da Copa, a seleção enfrentará a França e a Croácia em amistosos de preparação. Esses jogos serão essenciais para observar o desempenho dos jogadores. Além disso, a equipe jogará contra o Egito no último amistoso, uma semana antes da estreia no Mundial.

Calendário da Primeira Fase

O Brasil está no Grupo C e iniciará sua campanha em 13 de junho contra Marrocos, em Nova Jersey. A equipe enfrentará o Haiti em 18 de junho, na Filadélfia, e finalizará a primeira fase contra a Escócia, em 24 de junho, em Miami.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br