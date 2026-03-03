spot_img
Lula Visita Fábrica de Medicamentos que Fornece ao SUS

© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta terça-feira, dia 3, a farmacêutica Bionovis, localizada em Valinhos, São Paulo. A empresa é responsável por fornecer cerca de 19 milhões de seringas e frascos de medicamentos biológicos de alta complexidade para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Parceria Público-Privada na Saúde

Fundada em 2012, a Bionovis é uma união dos laboratórios Aché, EMS, Hypera Pharma e União Química. Durante a visita, Lula destacou que o papel do Estado é ser um indutor do desenvolvimento, por meio de políticas de crédito e financiamento, para garantir que os benefícios cheguem à população.

Investimentos Estratégicos

A política de fortalecimento do complexo industrial da saúde no Brasil é evidenciada por investimentos que somam R$ 15 bilhões. O presidente da Bionovis, Odinir Finotti, explicou que os medicamentos produzidos, como os utilizados para tratar artrite reumatoide, são adquiridos pelo Ministério da Saúde a preços reduzidos para distribuição gratuita.

Financiamento e Inovação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 650 milhões para a Bionovis. Este investimento visa a instalação de uma linha de produção pioneira de insumos e medicamentos biotecnológicos. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, destacou a importância de parcerias entre o governo e a iniciativa privada para viabilizar projetos de grande escala.

A visita também contou com a presença de figuras políticas como o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad, Alexandre Padilha e Simone Tebet, ressaltando a importância do evento para o fortalecimento da saúde pública no Brasil.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

