Cambé é Destaque em Educação Municipal, Segundo TCE-PR

Cambé se destacou como líder na educação municipal da região, conforme a Avaliação de Atuação Governamental do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O município obteve a melhor nota em quatro anos consecutivos, superando cidades como Londrina, Arapongas e Rolândia.

Avaliação do TCE-PR

Anualmente, o TCE-PR realiza uma pesquisa para avaliar diversos setores dos governos municipais. O estudo de 2025 apontou que Cambé obteve nota 8,66 em educação, ficando à frente de Londrina (7,44), Arapongas (7,41) e Rolândia (7,03).

Critérios de Avaliação

Os critérios analisados incluíram práticas pedagógicas, profissionais da educação, acesso e permanência, planejamento e gestão escolar, infraestrutura e alimentação e transporte escolar. Cambé obteve destaque em política de gestão de pessoas, instrumentos de planejamento e gestão democrática e participativa, todos com nota máxima.

Investimentos em Educação

O prefeito Conrado Scheller destacou que os resultados são fruto de investimentos contínuos, incluindo programas como Escola + Segura e EduCambé, que visam proporcionar mais oportunidades e segurança nas escolas. A rede municipal atende mais de 11 mil alunos, oferecendo kits escolares e uniformes gratuitos, além de melhorias estruturais nas escolas.

Iniciativas Recentes

Cambé investiu na construção de novas unidades educacionais e na formação continuada dos professores. Recentemente, foi lançado o Programa de Inovação Digital, com a aquisição de equipamentos tecnológicos como notebooks e tablets para modernizar o ensino.

