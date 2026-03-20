Diretores Concluem Formação no Chile e Retornam ao Brasil

Cem diretores brasileiros encerraram recentemente um ciclo de formação no Chile, destacando-se por sua passagem por diferentes instituições de ensino do país andino. Durante duas semanas intensivas, os educadores participaram de programas na Universidade Diego Portales, entre outros centros acadêmicos, culminando na cerimônia de formatura.

Experiência Internacional

A formação proporcionou aos diretores uma oportunidade única de imersão em práticas educacionais internacionais. A vivência no Chile possibilitou a troca de conhecimentos e experiências com profissionais locais, enriquecendo a bagagem pedagógica dos participantes.

Preparação para o Retorno

Com a conclusão do programa, os diretores já se organizam para o retorno ao Brasil, previsto para este sábado (21). A expectativa é que as novas habilidades adquiridas contribuam para o desenvolvimento das práticas educacionais em suas respectivas instituições.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br