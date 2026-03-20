Porto Escola 2026: Alunos da Rede Municipal Visitam Cais em Paranaguá

O projeto Porto Escola 2026 teve início com a visita de alunos da rede municipal de ensino ao cais de Paranaguá. Esta iniciativa, que está em sua 11ª edição, visa proporcionar uma experiência educativa focada em educação ambiental e logística portuária.

Educação Ambiental em Foco

Durante a visita, o grupo de estudantes teve a oportunidade de assistir a uma palestra sobre a fauna da Baía de Paranaguá. A atividade busca sensibilizar os jovens sobre a importância da preservação ambiental na região.

Entendendo a Logística Portuária

Além da educação ambiental, os alunos foram introduzidos ao funcionamento da logística portuária. A palestra abordou os processos e operações que ocorrem no porto, destacando sua importância para a economia local e nacional.