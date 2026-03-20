TV Brasil Transmite Atlético-MG x Internacional no Brasileirão Feminino

A TV Brasil irá transmitir ao vivo neste sábado (21) o confronto entre Atlético-MG e Internacional pela quarta rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A transmissão começará com um pré-jogo às 14h45, com a partida iniciando às 15h, na Arena Gregorão, localizada em Contagem, Minas Gerais.

Classificação Atual

Após a terceira rodada, o Atlético-MG ocupa a 15ª posição da tabela com um ponto. Já o Internacional encontra-se na oitava posição, acumulando quatro pontos. O campeonato conta com a participação de 18 clubes.

Estratégia de Visibilidade

A transmissão faz parte da estratégia da TV Brasil para aumentar a visibilidade do futebol feminino no Brasil. Este é o terceiro ano consecutivo que a emissora exibe jogos da Série A1, além de partidas decisivas das Séries A2 e A3, e das categorias de base Sub-17 e Sub-20.

Equipe de Transmissão

A equipe de transmissão é composta por profissionais como a narradora Luciana Zogaib, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta, e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

Cobertura Nacional

As competições também são transmitidas pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), ampliando o alcance do campeonato em diversos estados.

Como Assistir

Os jogos podem ser acompanhados pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Além disso, os espectadores podem assistir online pelo TV Brasil Play, disponível em http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo para Android e iOS.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br