Dicas para Proteger o Celular e Evitar Golpes no Carnaval

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
PCPR orienta como proteger o celular e evitar golpes durante o CarnavalFoto: Prefeitura de Parana...

Durante o Carnaval, seja em praias, blocos de rua ou eventos privados, é essencial redobrar a atenção com o celular e os dados pessoais para evitar golpes. Este período festivo, que atrai multidões, pode ser um convite para ações mal-intencionadas se medidas de segurança não forem observadas.

Cuidados Antes de Sair de Casa

Antes de sair para aproveitar o Carnaval, é importante tomar precauções simples que podem evitar grandes transtornos. Certifique-se de que todos os aplicativos e o sistema operacional do celular estejam atualizados. Isso garante que as últimas medidas de segurança estejam ativas.

Medidas Durante a Folia

Enquanto estiver na folia, mantenha o celular em um local seguro e evite expô-lo desnecessariamente. Utilize senhas e autenticação de dois fatores nos aplicativos que contêm dados sensíveis. Além disso, evite se conectar a redes Wi-Fi públicas sem proteção adequada.

Atenção aos Golpes Comuns

Durante eventos com grande circulação de pessoas, golpes como clonagem de cartões e furtos de dispositivos são comuns. Fique atento a qualquer atividade suspeita e, em caso de perda ou roubo, entre em contato imediatamente com as autoridades e com a operadora do seu celular.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

