Durante o Carnaval, seja em praias, blocos de rua ou eventos privados, é essencial redobrar a atenção com o celular e os dados pessoais para evitar golpes. Este período festivo, que atrai multidões, pode ser um convite para ações mal-intencionadas se medidas de segurança não forem observadas.

Cuidados Antes de Sair de Casa

Antes de sair para aproveitar o Carnaval, é importante tomar precauções simples que podem evitar grandes transtornos. Certifique-se de que todos os aplicativos e o sistema operacional do celular estejam atualizados. Isso garante que as últimas medidas de segurança estejam ativas.

Medidas Durante a Folia

Enquanto estiver na folia, mantenha o celular em um local seguro e evite expô-lo desnecessariamente. Utilize senhas e autenticação de dois fatores nos aplicativos que contêm dados sensíveis. Além disso, evite se conectar a redes Wi-Fi públicas sem proteção adequada.

Atenção aos Golpes Comuns

Durante eventos com grande circulação de pessoas, golpes como clonagem de cartões e furtos de dispositivos são comuns. Fique atento a qualquer atividade suspeita e, em caso de perda ou roubo, entre em contato imediatamente com as autoridades e com a operadora do seu celular.

