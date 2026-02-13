A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), em parceria com o Ministério da Saúde, realizou um treinamento de quatro dias focado no uso de sistemas de informação para aprimorar os registros de vacinação.

Objetivo do Treinamento

O treinamento teve como objetivo qualificar os profissionais de saúde no uso de ferramentas digitais para melhorar a precisão e a eficiência dos registros de vacinação. Isso é essencial para a tomada de decisões informadas e para a gestão eficaz dos programas de imunização.

Parceria Estratégica

A colaboração entre a Sesa e o Ministério da Saúde destaca a importância de esforços conjuntos para fortalecer a saúde pública no estado. A iniciativa visa garantir que os profissionais estejam bem preparados para lidar com desafios atuais e futuros na vacinação.

Impacto Esperado

Espera-se que o treinamento resulte em melhorias significativas na qualidade dos dados de vacinação, facilitando o monitoramento e a análise de cobertura vacinal, além de apoiar estratégias de saúde mais eficientes.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br