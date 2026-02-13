sexta-feira, fevereiro 13, 2026

Presidente da FEL Promove Integração Esportiva na Região Metropolitana de Londrina

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

Na última terça-feira (10), o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Felipe Prochet, reuniu-se com secretários de Esporte das cidades da região metropolitana de Londrina. O encontro, realizado na sede da FEL, visou fortalecer a integração entre os municípios e desenvolver estratégias conjuntas para impulsionar o esporte regional.

Colaboração e Desenvolvimento Regional

Durante a reunião, foram debatidas formas de colaboração em projetos, eventos e políticas públicas que possam beneficiar as comunidades locais. Felipe Prochet destacou a importância do diálogo sobre as necessidades individuais de cada cidade e o início da construção de um projeto voltado para organizar uma competição regional.

Perspectivas de União e Crescimento

A secretária de Esportes e Lazer de Cambé, Telma Gamba, ressaltou que este encontro inicial abre boas perspectivas para uma maior união entre as cidades. Para ela, a troca de experiências e a busca por soluções conjuntas fortalecem o potencial de desenvolvimento esportivo da região.

Participação e Próximos Passos

Além de Felipe Prochet e Telma Gamba, o encontro contou com a presença de diversos representantes do esporte regional, incluindo Alexandre Frassato de Porecatu, Pedro Valim de Apucarana, e Jefferson Gibellato da região oeste de Londrina. Eles concordaram que esta é apenas a primeira de muitas reuniões para consolidar uma rede de cooperação entre os gestores esportivos.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

5
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

