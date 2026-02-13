A Companhia Paranaense de Energia (Copel) anunciou um incremento significativo em suas operações no litoral do estado para o período de Carnaval. A medida visa atender à crescente demanda de energia durante esse período festivo.

Reforço Operacional

Estão sendo mobilizadas 40 equipes de manutenção, totalizando 90 eletricistas que irão atuar nas bases de campo do litoral. Esse número representa um aumento de 104% no quadro operacional, em comparação com períodos fora de temporada.

Objetivo da Ação

O reforço visa garantir um fornecimento de energia elétrica estável e seguro durante os dias de Carnaval, que tradicionalmente atraem um grande número de turistas para a região litorânea do Paraná.

