sexta-feira, fevereiro 13, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
chuva fraca
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
94 %
2.1kmh
75 %
sex
26 °
sáb
30 °
dom
33 °
seg
33 °
ter
34 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Rei Momo Recebe Chave da Cidade e Inicia Carnaval do Rio 2026

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Carnaval do Rio de Janeiro de 2026 teve início oficial na manhã desta sexta-feira, 13 de fevereiro, com a tradicional entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, Danilo Vieira. A cerimônia aconteceu no Palácio da Cidade, em Botafogo, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, e reuniu autoridades, representantes do samba e membros da corte carnavalesca.

Início das Festividades

Durante a cerimônia, o Rei Momo expressou sua gratidão à prefeitura pela oportunidade de representar os foliões, declarando oficialmente aberto o Carnaval do Rio de Janeiro de 2026. O evento, que marca o início das festividades, é um dos mais aguardados por cariocas e turistas.

Discurso do Prefeito

Ao entregar a chave ao Rei Momo, o prefeito Eduardo Paes destacou o simbolismo deste momento, convocando todos a celebrarem com responsabilidade. "Para mim, é uma honra, pela décima quarta vez, entregar a chave da cidade ao Rei Momo e à sua Corte. Conclamamos a todos os cariocas e aos que nos visitam a receberem o nosso espírito festivo. Se divirtam, mas com responsabilidade", afirmou Paes.

Apresentações Culturais

A cerimônia foi enriquecida por apresentações da bateria da Beija-Flor de Nilópolis, vencedora do carnaval anterior, e da banda da Guarda Municipal. A presença de figuras notáveis do samba, como Tia Surica, da família Candonga, também marcou o evento.

Participação da Corte Carnavalesca

Além do Rei Momo, a Rainha do Carnaval 2026, Caroline Xavier, e as Princesas Samara Trindade e Luana Fernandes participaram da solenidade. A Corte LGBT+, composta pelo muso John Sorriso, pela musa Viviane Carvalho e pela cidadã não binária Wend, também esteve presente, trazendo diversidade e representatividade para a ocasião.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

7
spot_img
Artigo anterior
Copel Intensifica Manutenção no Litoral Durante o Carnaval
Próximo artigo
Conservação da PR-170 em Guarapuava: Novo Programa do DER/PR
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress