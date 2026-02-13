O Carnaval do Rio de Janeiro de 2026 teve início oficial na manhã desta sexta-feira, 13 de fevereiro, com a tradicional entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, Danilo Vieira. A cerimônia aconteceu no Palácio da Cidade, em Botafogo, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, e reuniu autoridades, representantes do samba e membros da corte carnavalesca.

Início das Festividades

Durante a cerimônia, o Rei Momo expressou sua gratidão à prefeitura pela oportunidade de representar os foliões, declarando oficialmente aberto o Carnaval do Rio de Janeiro de 2026. O evento, que marca o início das festividades, é um dos mais aguardados por cariocas e turistas.

Discurso do Prefeito

Ao entregar a chave ao Rei Momo, o prefeito Eduardo Paes destacou o simbolismo deste momento, convocando todos a celebrarem com responsabilidade. "Para mim, é uma honra, pela décima quarta vez, entregar a chave da cidade ao Rei Momo e à sua Corte. Conclamamos a todos os cariocas e aos que nos visitam a receberem o nosso espírito festivo. Se divirtam, mas com responsabilidade", afirmou Paes.

Apresentações Culturais

A cerimônia foi enriquecida por apresentações da bateria da Beija-Flor de Nilópolis, vencedora do carnaval anterior, e da banda da Guarda Municipal. A presença de figuras notáveis do samba, como Tia Surica, da família Candonga, também marcou o evento.

Participação da Corte Carnavalesca

Além do Rei Momo, a Rainha do Carnaval 2026, Caroline Xavier, e as Princesas Samara Trindade e Luana Fernandes participaram da solenidade. A Corte LGBT+, composta pelo muso John Sorriso, pela musa Viviane Carvalho e pela cidadã não binária Wend, também esteve presente, trazendo diversidade e representatividade para a ocasião.

