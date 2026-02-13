A rodovia PR-170, localizada no perímetro urbano de Guarapuava, está passando por serviços de conservação como parte de um novo programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Melhorias na Sinalização

Os trabalhos incluem a pintura das linhas de eixo e de bordo da pista. Além disso, outros elementos importantes para a segurança, como as faixas em lombadas, estão sendo aprimorados.

Segurança para Todos os Usuários

Estes serviços visam garantir maior segurança para motoristas e pedestres que utilizam a rodovia, contribuindo para um tráfego mais organizado e seguro.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br