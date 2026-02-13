sexta-feira, fevereiro 13, 2026

Drone Reforça Patrulha Costeira no Litoral do Paraná

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Cb. Mauro Berg/CCOMSOC PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) entregou um drone ao 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para fortalecer as operações da Patrulha Costeira no litoral paranaense. Este novo equipamento permitirá a ampliação da área de atuação da patrulha, aumentando a eficiência e a segurança das operações.

Tecnologia a Serviço da Segurança

O uso do drone representa um avanço significativo nas estratégias de vigilância e monitoramento da região litorânea. Com essa tecnologia, a Patrulha Costeira terá a capacidade de cobrir áreas mais extensas e de difícil acesso, proporcionando uma resposta mais rápida e eficaz a situações de emergência.

Benefícios do Equipamento

Entre os principais benefícios do uso do drone estão o aumento da visibilidade em áreas remotas e a melhoria na coordenação das operações em tempo real. Além disso, o equipamento auxilia na identificação de atividades suspeitas, contribuindo para a prevenção de crimes e a proteção da população local.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

