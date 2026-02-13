O boêmio bairro da Madre Deus, em São Luís, Maranhão, se prepara para ser o epicentro das celebrações carnavalescas, abrigando os grupos e blocos mais tradicionais da cidade. Longe dos eventos privados e atrações nacionais, o local será palco de uma festa autêntica e cheia de história.

Programação Diversificada para Todos os Foliões

Ao longo do Circuito Vem Pra Madre, cerca de 90 atrações vão entreter os foliões em três locais distintos: o Palco do Gavião, o Palco São Jorge e o Palco Ponto de Fuga. As apresentações, que começam sempre às 18h, prometem agitar o bairro com blocos tradicionais, afros, alternativos, tambor de crioula e grupos de samba durante cinco dias de intensa programação.

Destaque Especial: Fuzileiros da Fuzarca

No domingo de carnaval, além das apresentações nos palcos, o destaque fica por conta do batizado do Bloco Fuzileiros da Fuzarca. Com 90 anos de história, este bloco é reconhecido como o mais antigo em atividade em São Luís. A celebração acontecerá a partir das 16h na sede do bloco, localizada na rua Afrânio Peixoto.

Continuação da Festa com Boi de Cinzas

Após os cinco dias de carnaval, os foliões de Madre Deus não precisam se despedir da festa. No dia 18, a partir das 7h, o Largo do Caroçudo será o ponto de concentração do tradicional Boi de Cinzas. Ao som de matracas e pandeirões, a prévia junina de São Luís promete manter o espírito festivo pelas ruas do bairro.

