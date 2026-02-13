O Carnaval de Londrina 2026 teve início nesta sexta-feira (13), no Anfiteatro do Zerão, marcando o começo da temporada de festas com música e celebração da cultura brasileira. O evento, que atrai o público local, começou com a abertura da praça de alimentação às 17h, oferecendo uma variedade de comidas e bebidas.

Abertura do Evento

A programação musical do Zerão começou com a apresentação da Bateria Laranja Mecânica, seguida pelo Bloco Pé Vermelho e encerrada pelo DJ Anderson. O espaço também conta com uma praça de alimentação coberta, onde barracas e food trucks oferecem um cardápio diversificado, incluindo opções de comidas salgadas, doces e bebidas.

Atividades e Segurança

Além das atrações musicais, o evento oferece brincadeiras, fanfarras e brinquedos para crianças, tornando-o um espaço familiar. A segurança é garantida pela Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal, que possui um posto dentro do evento. A Prefeitura também providenciou melhorias na acessibilidade e uma linha direta de ônibus para facilitar o acesso ao local.

Homenagem e História

O Carnaval de Londrina 2026 homenageia Joaquim Braga, conhecido como Braguinha, um dos precursores do samba na cidade. Braguinha relembra com emoção sua trajetória no samba, que começou em Londrina e coincide com o início da cobertura jornalística dos desfiles de Carnaval em 1973.

