Ministro André Mendonça Avança em Investigações sobre Banco Master com a PF

© Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), se reuniu com a Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (13) para discutir as investigações envolvendo o Banco Master. O encontro, que durou cerca de duas horas, teve como objetivo definir os próximos passos da apuração.

Detalhes da Reunião

Durante a reunião, o ministro e os delegados responsáveis pelo caso traçaram os procedimentos a serem adotados nas próximas etapas da investigação. Este foi o primeiro contato de André Mendonça com o inquérito sobre as fraudes ocorridas no Banco Master.

Mudança na Relatoria

André Mendonça assumiu a relatoria do caso após o ministro Dias Toffoli solicitar sua saída devido a menções ao seu nome em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O aparelho foi apreendido durante uma operação da PF.

Operação Compliance Zero

Em novembro de 2025, a Operação Compliance Zero foi deflagrada para investigar concessões de créditos falsos pelo Banco Master. As irregularidades, que incluem uma tentativa de compra pelo Banco de Brasília (BRB), podem somar até R$ 17 bilhões, de acordo com a PF.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

