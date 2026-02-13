O Exército comunicou nesta sexta-feira (13) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o general Mario Fernandes preenche os requisitos legais para receber visita íntima na prisão. O general foi condenado a 26 anos e seis meses de prisão por envolvimento em uma trama golpista.

Posicionamento do Comando Militar do Planalto

O Comando Militar do Planalto (CMP), responsável pela custódia do general em Brasília, enviou uma manifestação ao STF, afirmando que a unidade possui a infraestrutura necessária para permitir visitas íntimas. No entanto, a efetivação dessas visitas está condicionada à conveniência administrativa e à autorização judicial prévia.

Restrição Administrativa

Apesar da confirmação dos requisitos legais, o CMP destacou que o Provimento nº 39/2022 da Corregedoria da Justiça Militar impede visitas íntimas em instalações militares. Essa regra administrativa pode ser um obstáculo para a autorização final do benefício.

Próximos Passos

Com as informações fornecidas pelo Exército, caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir sobre a autorização das visitas íntimas. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também deverá se manifestar sobre o caso.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br