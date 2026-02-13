sábado, fevereiro 14, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
21.4 ° C
21.4 °
21.4 °
94 %
2.1kmh
0 %
sáb
36 °
dom
33 °
seg
35 °
ter
35 °
qua
24 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

General Condenado Pode Receber Visita Íntima na Prisão, Informa Exército ao STF

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Exército comunicou nesta sexta-feira (13) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o general Mario Fernandes preenche os requisitos legais para receber visita íntima na prisão. O general foi condenado a 26 anos e seis meses de prisão por envolvimento em uma trama golpista.

Posicionamento do Comando Militar do Planalto

O Comando Militar do Planalto (CMP), responsável pela custódia do general em Brasília, enviou uma manifestação ao STF, afirmando que a unidade possui a infraestrutura necessária para permitir visitas íntimas. No entanto, a efetivação dessas visitas está condicionada à conveniência administrativa e à autorização judicial prévia.

Restrição Administrativa

Apesar da confirmação dos requisitos legais, o CMP destacou que o Provimento nº 39/2022 da Corregedoria da Justiça Militar impede visitas íntimas em instalações militares. Essa regra administrativa pode ser um obstáculo para a autorização final do benefício.

Próximos Passos

Com as informações fornecidas pelo Exército, caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir sobre a autorização das visitas íntimas. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também deverá se manifestar sobre o caso.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Ministro André Mendonça Avança em Investigações sobre Banco Master com a PF
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress