Colisão entre moto e carro deixa feridos na PR-090 em Sertanópolis

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (1º) na PR-090, em Sertanópolis, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual, por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), com sede em Londrina.

De acordo com as informações repassadas pela equipe policial, o acidente aconteceu por volta das 18h40, no quilômetro 415 mais 800 metros da rodovia estadual. O trecho possui limite de velocidade de 60 km/h.

🚨 Como aconteceu o acidente

Segundo dados levantados no local e relato do motorista do automóvel, a motocicleta Honda CG 125 seguia pela rodovia no sentido de Bela Vista do Paraíso para Sertanópolis. Ao atingir o ponto indicado, houve uma colisão lateral com um veículo GM Monza, que trafegava no sentido contrário.

O tipo de acidente foi classificado pela polícia como colisão transversal, quando os veículos atingem lateralmente um ao outro.

🏥 Vítimas foram encaminhadas ao hospital

O condutor da motocicleta, que não foi identificado no local, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SIATE, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Bela Vista do Paraíso.

A passageira da moto também ficou ferida e foi levada à mesma unidade hospitalar por uma equipe do SAMU.

Já o motorista do GM Monza, um homem de 54 anos, não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/l). O condutor possui habilitação na categoria B.

🚗 Veículos foram recolhidos

Após o atendimento da ocorrência, tanto a motocicleta quanto o automóvel foram recolhidos ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em Ibiporã, devido a irregularidades administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Rodoviária Estadual às 19h35, e o atendimento foi finalizado por volta das 22h.

As circunstâncias detalhadas do acidente seguem registradas no boletim oficial.