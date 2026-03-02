spot_img
Paraná Implementa Nova Política para Prevenção da Fragilidade Óssea

Ambulatório de Fragilidade Óssea/AEHU

O estado do Paraná iniciou a implementação de uma nova estratégia para prevenir a fragilidade óssea, com foco no cuidado contínuo dos pacientes. Esta abordagem inovadora visa organizar todo o processo de atendimento, desde o momento da fratura até o acompanhamento ambulatorial.

Identificação e Encaminhamento

Os pacientes são identificados ainda no hospital, o que permite um encaminhamento rápido para avaliação especializada. Este procedimento garante que os indivíduos recebam o cuidado necessário o mais cedo possível, aumentando as chances de uma recuperação eficiente.

Protocolo de Acompanhamento

Após a avaliação inicial, os pacientes passam a integrar um protocolo de acompanhamento periódico. Este protocolo é projetado para monitorar de perto a saúde óssea dos pacientes, promovendo intervenções oportunas sempre que necessário.

