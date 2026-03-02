spot_img
Loja em Arapongas é Condenada por Vender Camisas Falsificadas do Flamengo

Redação Portal Cambé
Gilvan de Souza/Flamengo

Uma loja localizada na cidade de Arapongas foi condenada a indenizar o Clube de Regatas do Flamengo devido à venda de camisas falsificadas do time. A decisão judicial destaca a importância de proteger os direitos de propriedade intelectual e a imagem dos clubes esportivos.

Proteção à Marca

A comercialização de produtos falsificados viola as leis de propriedade intelectual, causando danos à marca e ao clube. O Flamengo, que possui uma das maiores torcidas do Brasil, visa proteger sua identidade e garantir que seus torcedores tenham acesso a produtos oficiais e de qualidade.

Impacto da Decisão Judicial

A sentença serve como um alerta para outros comerciantes sobre as consequências legais da venda de produtos falsificados. Além de prejudicar a economia local, tais práticas ilegais podem resultar em penalidades financeiras significativas.

Fonte: https://taroba.com.br

