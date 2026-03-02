Inscrições Abertas para Encontro Internacional de Educação na América Latina

Estão abertas as inscrições para o I Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa em Educação da América Latina, que ocorrerá de 8 a 14 de abril em formato híbrido. As atividades serão realizadas presencialmente no Campus da UEL e do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), além de encontros virtuais.

Parceria e Tema do Evento

O evento é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL (PPEdu) e da Rede de Pesquisa sobre Perspectivas Educacionais Latino-Americanas (RIPEL). O tema deste ano é 'Desafios educacionais contemporâneos na América Latina: investigação, formação docente e justiça social em contextos diversos'.

Submissão de Trabalhos e Inscrições

Participantes podem enviar trabalhos em duas categorias: Pesquisa em andamento ou concluída e Projeto de pesquisa. O prazo para submissão é até 23 de março. Inscrições para ouvintes estão abertas até 7 de abril, acessíveis através do portal do evento.

