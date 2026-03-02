Documentário sobre Parto Humanizado Estreia na TV Brasil

A TV Brasil lança o documentário 'Nascer: Parto Humanizado no Brasil', uma obra independente que visa conscientizar sobre a importância do parto humanizado. Estreando no mês da mulher, o filme explora a prática que respeita a fisiologia do nascimento e os direitos das mulheres.
Diversas Experiências de Parto
O documentário, exibido no domingo (1º) às 11h, apresenta diferentes fases da gestação e do nascimento. Ele destaca experiências de famílias de diversas regiões do Brasil, focando nas mães que optaram pelo parto humanizado.
Importância do Parto Humanizado
A produção analisa a necessidade de ampliar o acesso ao parto humanizado no país. Com uma abordagem sensível, a narrativa busca mostrar como essa prática transforma a vida de muitas mulheres.
Relatos e Testemunhos
O filme, com 52 minutos, inclui partos domiciliares assistidos por parteiras e doulas. Relatos emocionantes revelam o impacto positivo dessa escolha, oferecendo uma visão completa e humanizada do tema.
Análise de Profissionais de Saúde
Profissionais da saúde, como médicos obstetras e agentes comunitários, participam do documentário. Eles discutem os desafios e benefícios do parto humanizado, esclarecendo mitos e ressaltando a importância do pré-natal.
Apoio ao Conteúdo Independente
Com direção de Luciano Oreggia e Pedro Saad, 'Nascer: Parto Humanizado no Brasil' faz parte da programação da TV Brasil, que apoia produções independentes e fomenta novos talentos no audiovisual nacional.
Como Assistir
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto ou por assinatura. O documentário também está disponível no app TV Brasil Play, para Android e iOS.