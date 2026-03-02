spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Documentário sobre Parto Humanizado Estreia na TV Brasil

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Produtora Brasileira / Divulgação

A TV Brasil lança o documentário 'Nascer: Parto Humanizado no Brasil', uma obra independente que visa conscientizar sobre a importância do parto humanizado. Estreando no mês da mulher, o filme explora a prática que respeita a fisiologia do nascimento e os direitos das mulheres.

Diversas Experiências de Parto

O documentário, exibido no domingo (1º) às 11h, apresenta diferentes fases da gestação e do nascimento. Ele destaca experiências de famílias de diversas regiões do Brasil, focando nas mães que optaram pelo parto humanizado.

Importância do Parto Humanizado

A produção analisa a necessidade de ampliar o acesso ao parto humanizado no país. Com uma abordagem sensível, a narrativa busca mostrar como essa prática transforma a vida de muitas mulheres.

Relatos e Testemunhos

O filme, com 52 minutos, inclui partos domiciliares assistidos por parteiras e doulas. Relatos emocionantes revelam o impacto positivo dessa escolha, oferecendo uma visão completa e humanizada do tema.

Análise de Profissionais de Saúde

Profissionais da saúde, como médicos obstetras e agentes comunitários, participam do documentário. Eles discutem os desafios e benefícios do parto humanizado, esclarecendo mitos e ressaltando a importância do pré-natal.

Apoio ao Conteúdo Independente

Com direção de Luciano Oreggia e Pedro Saad, 'Nascer: Parto Humanizado no Brasil' faz parte da programação da TV Brasil, que apoia produções independentes e fomenta novos talentos no audiovisual nacional.

Como Assistir

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto ou por assinatura. O documentário também está disponível no app TV Brasil Play, para Android e iOS.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

5
spot_img
Artigo anterior
Lula Anuncia Medidas de Apoio a Desabrigados em Minas Gerais
Lula Anuncia Medidas de Apoio a Desabrigados em Minas Gerais
Próximo artigo
Inscrições Abertas para Encontro Internacional de Educação na América Latina
Inscrições Abertas para Encontro Internacional de Educação na América Latina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares