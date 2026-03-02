Lula Anuncia Medidas de Apoio a Desabrigados em Minas Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que os financiamentos para moradias das famílias que perderam suas casas em decorrência das fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais seguirão o modelo adotado nas enchentes do Rio Grande do Sul. Em reunião com prefeitos das cidades mais afetadas, Lula afirmou que o governo federal oferecerá suporte integral às regiões impactadas.

Modelo de Financiamento e Apoio

As medidas incluem assistência às prefeituras e linhas de crédito para pequenos empresários atingidos pelos temporais. O presidente enfatizou que as novas residências não serão reconstruídas em áreas de risco e que, caso não haja terrenos adequados, será adotado o modelo de 'compra assistida'. Neste formato, as famílias recebem um valor do governo federal para adquirir uma casa em qualquer cidade do estado.

Visita às Áreas Afetadas

Durante sua visita à região, Lula sobrevoou as áreas mais afetadas e conversou com moradores de abrigos improvisados em Juiz de Fora, a cidade mais impactada. Além deste município, Ubá, Matias Barbosa, Divinésia e Senador Firmino também sofreram severos danos, com deslizamentos de terra e alagamentos.

Medidas Emergenciais e Assistência

O governo federal já liberou recursos para ações emergenciais e assistência humanitária. Foi confirmada a antecipação do pagamento do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para as famílias afetadas, além de permitir o saque do FGTS. Pequenos empresários terão acesso facilitado a crédito para retomar suas atividades.

Compromisso com a Reconstrução

Lula garantiu que o apoio federal independerá de alinhamento político com os prefeitos locais. Ele enfatizou que, embora as vidas perdidas não possam ser recuperadas, o governo está comprometido em restabelecer condições dignas de moradia e infraestrutura, assegurando perspectivas para um novo começo.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br