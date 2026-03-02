Estiagem no Nordeste: Emergência Declarada em 15 Cidades

A seca que assola o Nordeste brasileiro levou à declaração de situação de emergência em 15 cidades, conforme decreto publicado pelo Ministério da Integração Nacional nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).

Medidas de Apoio às Cidades Afetadas

Com a declaração de emergência, as prefeituras das localidades afetadas podem solicitar apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). As medidas incluem ações de socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas.

Cidades Beneficiadas

A iniciativa beneficiará cinco cidades na Bahia, quatro no Ceará, três na Paraíba, uma em Pernambuco e duas no Rio Grande do Norte. As cidades enfrentam problemas devido à estiagem e à seca, com escassez de chuva comprometendo as reservas hídricas.

Lista de Cidades Atingidas

Na Bahia, as cidades afetadas são Abaré, Campo Alegre de Lourdes, Jaguarari, Maracás e Pilão Arcado. No Ceará, Assaré, Irauçuba, Pedra Branca e Tabuleiro do Norte enfrentam a estiagem. Na Paraíba, Boa Ventura, Congo e Nova Olinda são as cidades em situação de emergência. Pernambuco tem São Joaquim do Monte como cidade afetada, enquanto no Rio Grande do Norte, Lucrécia e Pedra Preta também sofrem com a seca.

