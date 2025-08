Casal de idosos morador de Cambé morre em acidente na PR-437, entre Primeiro de Maio e Alvorada do Sul

Na noite da última quinta-feira, 31 de julho de 2025, um grave acidente de trânsito na PR-437, no norte do Paraná, tirou a vida de um casal de idosos morador de Cambé. A colisão ocorreu no quilômetro 24+700 metros da rodovia, entre os municípios de Primeiro de Maio e Alvorada do Sul.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o casal seguia em um veículo Hyundai HB20, em direção à chácara de sua propriedade no balneário Gasparelli 4, em Alvorada do Sul. Durante o trajeto, por volta das 18h17, o condutor perdeu o controle do carro em uma curva. O veículo saiu da pista e colidiu com a traseira de um caminhão Mercedes-Benz L1113, que estava parado sobre o acostamento, sendo carregado com milho.

Com o impacto, os dois ocupantes do carro morreram ainda no local. A condutora, identificada como V. L. S. G., de 61 anos, e o passageiro, A. A. G., de 68 anos, foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. Ambos residiam na cidade de Cambé.

O motorista do caminhão, de 42 anos, não se feriu. Foi realizado teste do bafômetro no local, com resultado negativo para ingestão de álcool (0,00mg/L).

Equipes de resgate foram acionadas, mas infelizmente nada puderam fazer para salvar as vítimas. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência e realização da perícia. Estiveram presentes no local o investigador da Polícia Civil de Primeiro de Maio, Fabiano Vella, o perito criminal Rafael Grevi e a equipe do IML de Londrina.

O local do acidente é uma pista simples, em trecho de aclive, e a velocidade máxima permitida no trecho é de 60 km/h. As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia da Polícia Civil da região.

Segundo o boletim, as condições climáticas eram boas no momento da colisão.

O Portal Cambé lamenta profundamente a perda do casal cambeense e se solidariza com os familiares neste momento de dor.