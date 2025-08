Polícia Civil homenageia agentes com medalhas por 10, 20 e 30 anos de serviço no Paraná

Na tarde da última quinta-feira, 31 de julho de 2025, a Polícia Civil do Paraná realizou uma cerimônia em Londrina para homenagear policiais que completaram 10, 20 e 30 anos de serviços prestados à segurança pública. O evento reuniu agentes de diversas cidades da 10ª Subdivisão Policial (SDP), incluindo Londrina e municípios da região, como Cambé.

A solenidade contou com a presença de autoridades, familiares e colegas de profissão. Os homenageados receberam medalhas de bronze, prata e ouro, conforme o tempo de atuação. Além da dedicação profissional, a entrega das medalhas também considerou a conduta exemplar dos servidores ao longo de suas trajetórias.

O delegado-chefe da 10ª SDP, Fernando Ribeiro, destacou a importância da cerimônia:

“É um momento marcante para a instituição e para cada servidor. Muitos desses policiais arriscam suas vidas todos os dias e são exemplos dentro de suas famílias. Hoje é o reconhecimento merecido pelo compromisso com a sociedade”, afirmou.

A entrega das honrarias é feita com base em avaliações de desempenho e comportamento ético. Segundo o delegado, os policiais homenageados foram selecionados não apenas pelo tempo de serviço, mas também por apresentarem boa conduta e histórico funcional sem registros negativos.

O corregedor-geral da Polícia Civil do Paraná, Marcelo Lemos de Oliveira, também esteve presente e ressaltou a importância do trabalho investigativo:

“O serviço policial civil muitas vezes é invisível aos olhos da população, mas fundamental para o combate ao crime. Esses profissionais se dedicam silenciosamente, muitas vezes abrindo mão do convívio familiar para cumprir sua missão.”

Entre os homenageados, estava o investigador Rangel Carlos Maria, lotado em Cambé. Em entrevista, ele destacou o sentimento de gratidão:

“Essa homenagem é um reconhecimento ao esforço diário, à dedicação à comunidade e também ao apoio que recebemos das nossas famílias.”

A investigadora Jaqueline da Silva também falou com emoção sobre o momento:

“É uma grande conquista. Já são 11 anos de trabalho e muita superação. Receber essa medalha é saber que todo esforço valeu a pena.”

A cerimônia foi organizada em Londrina, que concentra grande parte dos agentes da região norte do estado. Ao final do evento, os homenageados foram fotografados com seus familiares, registrando um momento de valorização e reconhecimento dentro da carreira policial.

galeria completa de fotos da cerimônia está disponível abaixo: (CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIAR)